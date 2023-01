Conte lascerà il Tottenham al termine della stagione? Ecco la situazione

In casa Tottenham tiene banco il futuro di Antonio Conte . Le ultime dichiarazioni dell'ex tecnico dell'Inter non lasciano tranquilli dirigenti e tifosi: "A volte diamo tanta importanza al lavoro e mettiamo da parte le nostre famiglie , il bisogno di stare con loro. Poi succedono cose come queste e ti fanno pensare". Come sottolinea Gianluca Di Marzio, il club inglese ha proposto in questi mesi un rinnovo a Conte . "L'ex Juventus, però, nelle ultime settimane ha chiesto di mettere in stand-by questa offerta, perché vuole concentrarsi solo sul presente , senza pensare al futuro".

"A fronte di questa situazione, la nostra sensazione è che Antonio Conte vorrà, al termine della stagione e del contratto in essere, interrompere questa avventura e magari tornare in patria valutando nuove proposte, nonostante ci sia stata la proposta di rinnovo da parte del Tottenham. In questa fase, non ci sono negoziazioni in atto per prolungare: l'allenatore ha chiesto di pensare solo al presente, ma non ha affatto comunicato di voler lasciare. Si tratta di sensazioni, derivate da questa situazione personale che Conte stesso non ha tenuto in segreto".