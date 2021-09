Carrera: “La Serie A mi piace, la Juve troverà la quadra. Chiellini-Lukaku…”

Le parole dell'ex calciatore oggi allenatore: "La Serie A è partita molto forte, ci son già state diverse partite interessanti. E qualche sorpresa"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Massimo Carrera, ex calciatore oggi allenatore, ha parlato così delle prime giornate di Serie A: "E' partita molto forte, ci son già state diverse partite interessanti. E qualche sorpresa, in effetti, non è mancata. Sto notando una qualità migliore nel gioco proposto, il pensiero è che questo provochi decisamente più divertimento. A me, personalmente, sta piacendo come campionato".