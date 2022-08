Chelsea, esordio da dimenticare per Casadei con l’U21: rosso nel finale e Blues KO

Esordio da dimenticare con il Chelsea Under 21 per Cesare Casadei. L'ex Inter è stato espulso all'85' per rosso diretto contro il Sutton United,

Esordio da dimenticare con il Chelsea Under 21 per Cesare Casadei. L'ex Inter è stato espulso all'85' per rosso - doppio giallo - contro il Sutton United, match inaugurale del girone di EFL Trophy. Il Chelsea Under 21, tra l'altro, è stato sconfitto 1-0, con gol decisivo di Fadahunsi.