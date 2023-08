Casadei, sfuma il ritorno in Italia: il Chelsea sceglie di mandarlo al Leicester

L'ex centrocampista dell'Inter, obiettivo di mercato del Genoa, non giocherà in Serie A nella prossima stagione

Cesare Casadei non tornerà a giocare in Italia nella prossima stagione: il centrocampista classe 2003, campione d'Italia Primavera con l'Inter nel 2022 e vice campione del mondo ai recenti Mondiali U20 (dove è stato premiato come miglior calciatore e chiuso da capocannoniere della competizione), era finito nel mirino del Genoa, ma il suo futuro prossimo sarà ancora in Inghilterra.