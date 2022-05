Primavera, Inter campione d’Italia: Casadei votato mvp della finale contro la Roma

Un altro gol, per risultare ancora una volta decisivo e per prenotare un posto per il futuro. Cesare Casadei, pilastro dell'Inter Primavera

Marco Macca

Una finale decisa (anche) da un suo gol (quello del pareggio che ha poi portato i nerazzurri ai supplementari) e che ha rappresentato la ciliegina sulla torta di una stagione straordinaria, da 17 gol totali e da campioncino vero. Ora, anche il premio di MVP della finale. Miglior calciatore in campo, a testimonianza di prospettive enormi, magari da confermare anche nella prossima stagione nella prima squadra allenata da Inzaghi.