Casemiro: “L’Argentina non è solo Messi e Lautaro. In finale grazie a tutto il gruppo”

Il centrocampista del Brasile ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla finale di Coppa America contro l'Argentina

"L'Argentina non è solo Messi e Lautaro. Non possiamo concentrarci solo su di loro. Sono giocatori di grandissima qualità ma se sono arrivati ​​in finale è per tutto il gruppo e dobbiamo avere rispetto per tutti quanti. L'Argentina è una squadra con giocatori di altissimo livello. Sarà una grande sfida per noi. Messi è un giocatore eccezionale, di grande qualità e per il quale ho molto rispetto per quello che ha fatto e continuerà a fare nel calcio. Gioca nella stessa area in cui mi muovo e sicuramente ci affronteremo durante la partita ma da solo non posso marcare nessuno. Avrò bisogno dell'aiuto dei miei compagni".