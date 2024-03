Le parole del presidente della Lega Serie A: "L’opinione cambia in base al punto di vista. Da quello tecnico-giuridico la sentenza segue un percorso"

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti dopo il Consiglio Federale, Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato così dell'assoluzione di Francesco Acerbi: "L’opinione cambia in base al punto di vista. Da quello tecnico-giuridico la sentenza segue un percorso, debbo dire però che le posizioni di perplessità esposte dal Napoli sono condivisibili. C’è, però, un fraintendimento. Quelle iniziative sono della Lega che è vittima di questa situazione, non è attrice: prendersela con la Lega non è corretto, ma le posizioni del Napoli e del giocatore sono comprensibili”.