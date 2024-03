"Un tema che abbiamo proposto perché secondo noi un problema che abbiamo in Italia c'è la cultura del sospetto, tutto quello che contribuisce a cancellarla è positivo, come gli strumenti tecnologici". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini rispondendo a una domanda di uno studente al termine della 'lectio' tenuta all'Università Cattolica di Milano dal titolo 'Calcio, democrazia, mercato', a proposito della proposta di arrivare ad un professionismo degli arbitri. "Avere un corpo arbitrale come in Premier, completamente staccato, aiuta a fare questo, è una proposta che noi portiamo avanti. È chiaro che dobbiamo ridurre il margine d'errore".