Casini: “Stadi? Serve che il governo aiuti a risolvere i nodi burocratici”

"Le società riescono a trovare le risorse ma se con le risorse non riesci a costruire gli stadi il problema è del Paese - ha aggiunto Casini -. Il sindaco anche più bravo non può farcela da solo. Cosa chiedo per il 2024? Due cose: che i risultati sportivi siano come lo scorso anno in Europa e che la nazionale vada bene all'Europeo. E poi che ci sia una collaborazione col governo per un'accelerata sulla questione stadi, ma in questo il ministro Abodi, anche sul caso Franchi, sta dando una risposta molto positiva".