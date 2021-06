EDICOLA CDS – Caso Eriksen, scontro Danimarca-UEFA. Schick come Diego

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport di martedì 15 giugno 2021 si parla di Eriksen e delle discussioni tra UEFA e Federcalcio danese

"Schick come Diego". E' questo il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola martedì 15 giugno 2021. "Prodezza da centrocampo dell'ex romanista: cechi ok. Polonia battuta dallo Slovacchia". In taglio alto si parla del futuro di Ronaldo, in taglio basso invece si parla del caso Eriksen. "Caso Eriksen, il disappunto di Boniek. Obbligati a giocare? Scontro danesi-UEFA".