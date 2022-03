Caso: “Ieri grande Fiorentina contro l’Inter: punto ampiamente meritato”

Le parole del doppio ex: "Un plauso alla Fiorentina, che non avrà affrontato la migliore Inter ma che ha pienamente meritato il punto"

Intervenuto ai microfoni di FirenzeViola, DomenicoCaso, doppio ex di Inter e Fiorentina, è tornato così sulla partita del Meazza di ieri sera: "Ieri ho visto una grande partita della Fiorentina, andata a Milano per giocare a viso aperto contro una squadra, l’Inter, che ha guidato il campionato italiano fino a poco tempo fa. Un plauso alla Fiorentina, che non avrà affrontato la migliore Inter ma che ha pienamente meritato il punto. Vedo un grande gruppo".