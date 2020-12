Ansa – Caso Suarez: il giocatore ha ammesso di aver saputo in anticipo le domande

È stato ascoltato dai magistrati come testimone. Luis Suarez, da quanto racconta l’Ansa, avrebbe ammesso di aver conosciuto in anticipo le domande sull’esame di italiano organizzato dall’Università per Stranieri di Perugia. La nota agenzia stampa italiana sottolinea che il colloquio con i pm si è tenuto a distanza e in video conferenza attraverso una rogatoria internazionale. L’uruguaiano, persona informata sui fatti, ha fatto la sua deposizione anche grazie ad un interprete di spagnolo-italiano.

L’inchiesta riguarda l’esame per la cittadinanza data al giocatore nello scorso mese di settembre. Un esame definito farsa dagli inquirenti perché l’attaccante conosceva le domande della prova d’esame. Sotto indagine sono finiti i vertici dell’Ateneo perugino ed è stato inviato un avviso di garanzia anche a Paratici, dirigente della Juve, la squadra che aveva iniziato una trattativa per portare a Torino l’ex calciatore del Barcellona.