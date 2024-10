Caso Ultras, imprenditore arrestato chiede revoca dei domiciliari

Tra i 19 arrestati nell'inchiesta che ha azzerato i vertici delle Curve di Milan e Inter c'è chi ha fatto ricorso per chiedere la revoca della misura cautelare nei suoi confronti. Si tratta dell'imprenditore Gherardo Zaccagni che è finito ai domiciliari per "fabbricazione di documenti falsi e accesso abusivo a sistema informatico". Lo scrive l'agenzia Ansa sottolineando i motivi per i quali l'uomo - che nei giorni scorsi si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip Domenico Santoro - è finito nel mirino delle forze dell'ordine.