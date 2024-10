"Al di là dei ricatti e dei fatti specifici, in questo codice di Giustizia Sportiva, c'è l'Art. 7, una norma che finora è stata poco utilizzata. Il presidente federale ha voluto una norma per effetto della quale questo principio di responsabilità oggettiva, che rimane e non può non rimanere, trovi un'attenuazione. Quando la società dimostra di aver fatto tutto il possibile affinché quella condotta non si realizzasse la sua responsabilità è esclusa. Lo si deve fare non con un fogliettino, ma dimostrando al giudice che la società ha fatto tutto il possibile, anche attraverso l'utilizzo di modelli realmente ben fatti, ai quali il giudice deve riferirsi per verificare se la società ha fatto tutto il possibile. La responsabilità oggettiva continua a essere un principio assoluta del diritto sportivo, ma questo Art. 7 la attenua nel caso in cui la società dimostri di aver fatto tutto il possibile, che deve essere documentato. Questa novità è troppo 'nuova', per questo non è diventato forse patrimonio comune".