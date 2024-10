Ultras Milan, trovati a Firenze manganelli e armi sugli autobus

Su due autobus della Curva Sud - a pochi giorni dagli arresti dei fratelli Lucci e di gran parte del direttivo (come è successo con gli arresti dei capi della Curva Nord.ndr) - sono stati trovati sfollagente telescopici, più di una dozzina di coltelli e petardi. La Polizia ha identificato i tifosi a bordo dei pullman e si indaga per 'possesso di armi in occasione di manifestazioni sportive'. Si stanno perciò effettuando anche eventuali verifiche per eventuali Daspo.