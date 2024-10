Hanno fatto un po' discutere nella giornata di ieri le parole di Luciano Spalletti a proposito del caso ultras che sta riguardando Inter e Milan. In particolare, il commissario tecnico azzurro ha riportato la sua esperienza, da ex nerazzurro, spiegando di non aver mai avuto contatti con il tifo organizzato e che se qualcuno mai lo avesse chiamato, lui avrebbe 'saputo riattaccare'.

Quella che sembrava una stoccata a tutti gli effetti nei confronti di Simone Inzaghi, per il Corriere dello Sport non è altro che "una considerazione di carattere generale e non specifico". Soprattutto, pare, "Il ct non voleva creare un caso. Nemmeno contestare il tecnico nerazzurro con cui nella scorsa primavera aveva parlato a lungo dei giocatori che sarebbero poi stati convocati per l’Europeo".