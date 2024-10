Cassano: “Allegri e Mourinho tecnici finiti, meglio Bielsa. Capello? A volte dice c…”

“Con Capello ora ho un rapporto stupendo, ogni tanto dice cagate sul calcio che è stato e sul calcio d’oggi, ma è stato molto importante per me. Ci ho litigato tanto, ma lo sento ancora oggi e ha avuto l’impatto più grande su di me nel calcio. Se lo avessi ascoltato a livello di professionalità e comportamenti, mi sarebbe servito per anni. Mi ha sempre disintegrato e fatto pagare anche le minime cazzate. Ha avuto un grande impatto su di me come persona, voleva farmi migliorare.

[…] Mourinho e Allegri sono finiti come allenatori. Perché non vedo Bielsa? Lui mi fa divertire, in Europa non ha vinto nulla, ma se chiedi a Guardiola, De Zerbi, Milito, ti dicono che l’allenatore più forte che hanno mai visto in vita loro è Bielsa. Lui lascia emozioni alla gente, fa spettacolo. Quando mi parlano di Allegri e Mourinho… hanno vinto tanto, ma non mi danno nulla, cosa me ne frega di ciò che hanno vinto.