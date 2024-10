Cassano: “Prima del Real mi chiamò Moratti: l’Inter offriva una barcata di soldi, io…”

“Real Madrid? C’è stato un periodo dove l’Inter di Moratti mi cercava, a gennaio. Io ho 220 contatti sul telefono, Adani 5000 per farti capire la differenza. Io non do il numero a nessuno. Mi chiamava Moratti, non al mio telefono, a mio cugino. Lui rispose: “Tu sei Moratti, io allora sono Berlusconi”. E mise giù. Poi mi chiamò il procuratore e disse che eravamo due scemi, perché era davvero Moratti al telefono. Siamo due c…, io e mio cugino.