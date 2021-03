Cassano sulla Juventus: “Un errore prendere Cristiano Ronaldo e…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha così parlato della Juventus e di Cristiano Ronaldo

"La Juventus continuerà a dominare in Italia per i prossimi 10, 15, 20 anni. E poi non si deve esaltare Ronaldo per ogni partita, in Italia ha fatto 23 gol in 23 partite ma in Champions ha deluso ed è giusto che poi le critiche se le prenda lui quando si esce dalla Champions. E ricordo che l'anno scorso la Juve ha vinto il campionato grazie a Higuain e Dybala, e anche la Juve ha detto che erano entrambi in vendita. Non so se avrebbero vinto senza quei due giocatori, oltre ai gol di Ronaldo. Ma l'errore della Juventus è stato prendere Ronaldo, il meglio di sé l'aveva già dato. O gli costruisci una squadra per vincere la Champions, altrimenti non lo prendi nemmeno".