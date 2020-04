Cassano: “Haaland? Ausilio lo aveva già adocchiato tempo fa. Assomiglia a Ibrahimovic”

Continuano le dirette Instagram di Bobo Vieri. L’ex attaccante dell’Inter questa sera ospita per una chiacchierata un altro ex giocatore nerazzurro, Antonio Cassano:

“Haaland? Ausilio lo aveva già adocchiato tempo fa. È simile a Ibra, anzi pensandoci bene è simile a te Bobo. Il Psg cerca un centravanti che va via Cavani e Icardi non si sa che fine farà. E anche lo United cerca un attaccante. Suarez per me è più forte di tutti, ma Messi nei prossimi anni farà lui il centravanti. Io andrei a prendere Neymar a sinistra e Sancho a destra”.