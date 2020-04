Vieri: “Tardelli? All’Inter siamo stati da Dio. All’Atletico uscivo molto la sera perché…”

E’ diventata ormai un appuntamento fisso la consueta diretta Instagram di Bobo Vieri. Oggi l’ex centravanti ha ospitato diverse personalità, da Nicola Ventola a Lele Adani fino al Chino Recoba. Ecco le parti salienti delle dichiarazioni dell’ex numero 32 dell’Inter.

Dopo l’Atletico Madrid sei sempre stato professionista: cosa ti è scattato?

Alla Juve sono stato grande professionista, a Madrid uscivano tutti tutte le sere: e uscivo anch’io, mica potevo stare a casa. Prima cena, poi a bere una roba: sono sempre stato professionista, lì uscivo di più. La sera si usciva di più, si andava a mangiare alle 10 e poi si andava a fare qualche giro. In Italia si esce di meno, si mangia prima: in Spagna si mangia alle 10.30, non puoi andare a casa subito, devi digerire e fare un giretto.

Tardelli all’Inter?

Una grande persona il mister, quando eravamo all’Inter siamo stati da Dio, era una persona seria, una bravissima persona.