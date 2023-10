Prandelli: “Adriano, obiettivo era uno solo. Balotelli troppo personaggio. Cassano…”

Prandelli, durante lo stesso evento, ha avuto modo anche di dire la sua su altri due suoi ex giocatori, anche loro ex nerazzurri, Cassano e Balotelli. «Mario è un bravo ragazzo, secondo me in quel momento era uno dei più forti al mondo, a livello puramente tecnico. Aveva tecnica, struttura, personalità, non sbagliava le partite perché era teso, in qualsiasi campo non si emozionava mai. Il suo problema era che è diventato troppo personaggio e per reggere il personaggio devi lavorare più degli altri. Gliel'ho sempre detto. In Nazionale non ha mai creato problemi, poi dura pochi giorni, non c'è il tempo per le stupidaggini, ecco. Antonio è diretto, ci diverte tutt'oggi, lui è proprio così, non le pensa, dice quello che gli viene al momento, non drena, lo dico positivamente. Libero nel pensiero, ha il suo codice, se gli parli in maniera chiara, guardandolo negli occhi, ho avuto con lui un bel rapporto. Sa che diventa personaggio quando va oltre, ma gratta gratta, un po' di verità c'è sempre», ha concluso.