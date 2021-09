Cassano: “Barella? Buon giocatore ma non mi esalta, niente a che vedere coi campioni”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha risposto così alla domanda su Barella

"Sta facendo non bene, benissimo ma non mi esalta. Reputo il campionato italiano al 5° posto, un livello abbastanza basso. Eccezion fatta per Inter-Atalanta. Qui in Italia fan gol tutti, sono chiamati tutti in Nazionale. Barella è un buon giocatore, sta crescendo e crescerà ma non ha niente a che vedere con i campioni, con i De Jong e Pedri del Barcellona, con Foden e questi qua".