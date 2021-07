VIDEO / Ipse dixit! Quando Cassano disse: “Barella non mi piace. Corre e fa legna, ma…”

Nicolò Barella ha impressionato tutti i tifosi con la sua grande prestazione contro il Belgio. Eppure, c'è chi non è mai stato suo fan

Nicolò Barella ha impressionato ancora una volta tutti i tifosi con la sua grande prestazione contro il Belgio. Il gol che ha aperto le marcature dell'Italia di Mancini è una gemma che resta incastonata nella memoria e nel cuore. Un centrocampista totale, ormai ai massimi livelli europei e mondiali. Eppure, c'è chi continua a non apprezzare il calciatore dell'Inter. Antonio Cassano, per esempio, non è mai stato un fan di Barella. E, in un momento come questo in cui la mezzala nerazzurra è letteralmente dominante, viene da ripensare alle parole di poco più di un mese fa, in cui Cassano disse: "Non mi piace, corre e fa legna, ma qualità poca. Preferisco Locatelli". Il video di seguito: