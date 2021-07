Marianella: “Barella? Lo paragono a Gerrard, come lui pochi in Europa. E’ una gemma”

Nicolò Barella protagonista di "Calciomercato - L'Originale". Massimo Marianella ha scomodato un paragone niente male

"E' un centrocampista completo, moderno. Se parliamo di paragoni, mi viene in mente Gerrard, uno che recupera palloni, che si inserisce, crea per gli altri. Credo sia il centrocampista dei sogni per tanti, in giro per l'Europa ce ne sono pochi così. E' una gemma della nostra Nazionale".