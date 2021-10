Cassano critica Bastoni: “Ha paura dello scontro fisico, non è un top. Meglio Romero”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha spiegato le sue perplessità su Alessandro Bastoni

"Fa fatica a giocare a campo aperto, secondo me ha paura nello scontro fisico. Alaba ha meno piede di Bastoni ma ti viene a prendere, Tomori uguale: mi piacciono quei giocatori che hanno coraggio e che ti vengono a prendere. Giocare a 3 a 50 metri dalla porta è diverso rispetto a quando accadeva con Conte, tutti imbarcati in difesa, non dai spazio, non devi guardare la profondità. Non lo vedo come un fenomeno, si vede che sta avendo difficoltà. Oggi ad occhi prendo Romero e non Bastoni: Romero sa giocare uomo a uomo, l'altro (Bastoni, ndr) non lo vedo vicino minimamente a Romero. Lui gioca a distanza, ha personalità e qualità".