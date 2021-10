Cassano: “L’Inter mi piace ma vedo due note stonate: Calhanoglu e Bastoni. Sanchez…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Inter e di Dzeko

"Dzeko è un giocatore di calcio, Lukaku invece sta avendo grandissime difficoltà. L'ho sempre detto: in Italia c'è Ventola e Cassano che lo marcavano e lui allora ti spaccava in velocità, in Inghilterra sta avendo difficoltà. Dzeko ha fatto 6 gol in 7 partite, un gol ogni 75'. Sta facendo qualcosa di utile ai livelli di squadre".