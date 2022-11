Cassano: “L’Inter è andata a Monaco per fare vacanza, non è bello per il calcio italiano”

"L'idea che avevo dell'Inter è che è andata a Monaco di Baviera per fare vacanza, indipendentemente dal fatto che il Bayern Monaco sia molto più forte. L'Inter è andata lì pensando già alla Juve, ha fatto una partita senza se e senza ma, il Bayern ha vinto con la prima marcia, non c'è stata partita, l'ho vista ma non mi è piaciuta, non è bello per il calcio italiano"