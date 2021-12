Cassano: “Calcio italiano quinto o sesto in Europa. Milan? Le riserve del Liverpool…”

Intervenuto ai microfoni di Twitch alla BoboTV, Antonio Cassano ha commentato così il livello del calcio italiano

"Il Milan negli ultimi due anni assieme all'Atalanta ha avuto più continuità in Italia anche da un punto di vista estetico, anche se hanno vinto Inter e Juve. Il Milan gioca con le riserve del Liverpool, loro avevano un ritmo e un'idea eccellenti. Mi convinco sempre di più che il calcio italiano non sarà un disastro, ma dico che il Milan va ad Oporto e fa fatica a livello di ritmo. In Italia si fa un certo tipo di calcio, in Champions è molto diverso. Il calcio italiano è dietro quei 4/5 campionati in Europa".