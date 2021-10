Cassano: “Capello sergente di ferro: anche al Real, chi si azzardava a dire qualcosa…”

Intervenuto ai microfoni di Twitch alla BoboTV, Antonio Cassano ha parlato così della gestione del gruppo da parte di Capello

"Ho avuto tanti allenatori ma uno era un sergente di ferro: Capello. Che sia Cassano, Ronaldo o il ragazzino della Primavera, non dava spiegazioni a nessuno. Una volta mise fuori rosa Salgado e fece giocare Torres, un ragazzino della Primavera. Non faceva differenza, tutti erano uguali per lui e nessuno si azzardava a dire 'A', chi diceva 'A', fuori. La gestione migliore è quella, molti allenatori girano intorno al problema. Meglio fare come Capello e buonanotte".