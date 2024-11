“Ho visto una partita di poca qualità, l’ Inter è più forte del Lipsia e si vedeva. Mi sono emozionato zero, poca roba, non mi ha dato nulla. Mi sembrava una gara del giovedì con poco ritmo, poche idee, una squadra che provava a fare la partita - l’Inter - e l’altra che ripartiva in contropiede. Una partita molle, non mi è piaciuta.

L’anno scorso l’Inter ha stradominato il campionato, poi è uscita con l’Atletico in Champions. Questa Inter non basta dagli ottavi in poi, lo dico già. Poi inizia un’altra cosa. Questa Inter delle prime 5 partite per me non basta agli ottavi. Carragher dice cagate e non capisce un cazzo. L’Inter in Italia ha grande padronanza, in Europa non la metto al livello delle altre big per ora. Ho 5/6 squadre che di gran lunga giocano meglio in Europa, io non ce la metto davanti. Poi sono interista e se vince sono felice”.