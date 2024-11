FCIN1908 / Inter, non solo Carlos Augusto: anche Acerbi out a Firenze

Niente Fiorentina per Carlos Augusto, ma anche per Francesco Acerbi: forfait per i due giocatori, come appreso da FCIN1908

Alessandro Cosattini Redattore 29 novembre 2024 (modifica il 29 novembre 2024 | 19:18)

Niente Fiorentina per Carlos Augusto, ma anche per Francesco Acerbi. Come appreso da FCIN1908.it, i due giocatori sono out per la trasferta di domenica dell'Inter.