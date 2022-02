Cassano: “Conte difensivista ma qualcosa ti dà, Allegri zero. Vlahovic…”

Intervenuto sulla BoboTV, Antonio Cassano ha detto la sua su Antonio Conte nel confronto con Allegri

"Conte è un difensivista ma almeno ha un'idea. Un qualcosa si vede, un qualcosa ti dà. A me non piace perché non è propositivo. Di Allegri non vedi nulla. Cosa vedi? Vlahovic segna, la giocata di Dybala. La giocata del singolo. Un po' come al Milan, eravamo in 20 uno più forte dell'altro. Alla Juve ha sempre avuto campioni. Conte ha vinto scudetti con una squadra che aveva un quarto del valore di questa Juve. L'unica cosa che Conte non ha mai avuto a che fare con campioni in rosa, forse solo Pirlo alla Juve. Aveva sempre bravi ragazzi, disponibili ad ascoltarlo. Perchè il PSG non l'ha mai considerato così come il Real Madrid? Conte però ha fatto bene ovunque è andato però questo è un dato di fatto".