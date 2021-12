Cassano: “Conte? L’anno scorso giocava 5-3-2, Inzaghi ha rivoluzionato l’Inter. Eriksen…”

Intervenuto alla BoboTV su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così dell'Inter dopo il grande successo sul Cagliari

"L'Inter gioca bene, è solida, fa calcio champagne, si diverte, attaccano in tanti, non ha paura di rischiare ma il Cagliari ragazzi... Cagliari, Salernitana e Genoa... Inter grande, meritatamente prima, lavoro eccezionale di Inzaghi ma il Cagliari è la squadra che mi sta impressionando in negativo, un disastro. L'Inter è una squadra quadrata, gioca meglio di tutti. Una squadra solida, il lavoro è eccezionale della società che ha preso quei tre giocatori che mancavano. Calhanoglu ha fatto più male che bene al Milan, all'Inter sta facendo da Dio. Non sarà mai Eriksen ma lo sta sostituendo alla grande, Dzeko benissimo. Dumfries non sarà mai Hakimi ma ha fatto una buona partita anche ieri, è una squadra quadrata, ha coraggio, gioca. Brozovic play di altissimo livello, ieri era una partita del giovedì e Mazzarri l'ha confermato".

"L'Inter era più forte l'anno scorso di quest'anno, c'erano Hakimi e Lukaku. Conte ha creato una base importantissima, il problema è che ora solo il modulo è uguale a Conte. Anzi, l'anno scorso era 5-3-2. Quest'anno Inzaghi ha reso partecipi tutti quanti, anche Dimarco, Ranocchia, buttando dentro Gagliardini e D'Ambrosio. La fa giocare molto meglio. Non aspetta 25' nella propria area, li va a prendere. Da metà campo in avanti, non ci sono giocate come ha detto Pirlo pre-impostate. Ora l'Inter va ad intuito, a sensazione, i giocatori devono inventare. Conte ha dato una buona base. Punto. Non ha fatto un lavoro di merda, sono arrivati giocatori diversi da quelli che c'erano prima ma ditemi se non ha meriti un allenatore che ora ha il mondo ai suoi piedi dopo aver rivoluzionato tutto dopo 3 mesi. Se Conte avesse continuato con le sue idee avrebbe rischiato di perdere il campionato, poi ha messo Eriksen e non l'ha più tolto e ha svoltato"