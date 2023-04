Cassano: “Italiane in Europa? Puro cu**. Lukaku è al 60%. Poco per uno come lui”

«Pura casualità. Per dirla con parole sue: culo. Perché il calcio italiano è indietro di 10 anni. E abbiamo avuto cu** nel trovare squadre affrontabili e siamo arrivati in semifinale in Europa». Così Cassano si è espresso sulla Bobo TV a proposito delle cinque squadre italiane ancora in corsa nelle coppe europee.

L'ex attaccante ha anche parlato della gara dell'Inter contro l'Empoli, una vittoria per tre a zero analizzata così. «Primo tempo inguardabile e ad Inzaghi non piace mai cambiare qualcosa nei moduli, su Lukaku è al 60% e si vede come si butta la palla davanti. Due gol uno di destro e uno di sinistro, uno mi è ricordato Vieri, un gol come faceva lui di destro. Ma non è quello che immaginavamo, il 60% per uno come lui è poco, quindi o lo fai giocare per tornare in forma o non riesce mai a rendere come dovrebbe», ha sottolineato.