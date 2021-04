Cassano: “Felicissimo per De Zerbi-Shakhtar. Milan? A differenza dell’Inter…”

Le dichiarazioni dell'ex attaccante dell'Inter, Antonio Conte, in diretta su Twitch sul canale di Christian Vieri, la Bobo TV

Come di consueto, Antonio Cassano è intervenuto in diretta su Twitch sulla Bobo TV per commentare i temi caldi della Serie A . L'ex attaccante nerazzurro rivela un'indiscrezione di mercato: "Ho saputo proprio stasera di contatti ufficiosi tra il nostro amico Roberto De Zerbi e lo Shakhtar Donetsk. Sono felicissimo per lui".

Poi l'argomento Roma con le critiche a Fonseca dell'ambiente giallorosso: "Roma è una piazza particolare, devi leccare culi per sopravvivere. Fonseca sta facendo un miracolo in Europa e una stagione molto buona in Italia, oltre a valorizzare i giovani. Non è possibile che ogni settimana debba andare in conferenza a smentire le ultime voci uscite. Alla Juve, che sta vivendo questo momento, o all'Inter, che non vince da 10 anni, cosa dovrebbero dire?".