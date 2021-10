Cassano: “Stimo Inzaghi ma mi ha deluso: si è allineato a giocare come la Juve”

Cassano aggiunge: "La Serie A è il quinto campionato in Europa, e poi ci sorpasseranno anche Portogallo e Olanda"

"La Serie A è il quinto campionato in Europa, e poi ci sorpasseranno anche Portogallo e Olanda. Dalla Juve mi aspetto questo gioco, ad Allegri non frega un c... del gioco. Sono deluso dall'Inter in queste due partite contro Lazio e Juventus. Capello, che stimo immensamente, continua a dire che mancano intensità e velocità di passaggio, l'Italia è molto dietro a tutte le altre. Gli allenatori sono presuntuosi, non seguono la strada di Mancini. Perfetto, poi non lamentiamoci che l'Italia è in queste condizioni. In campionato si fa una fatica bestiale, ho visto l'Atalanta. Non si può fare queste figure qua nel derby d'Italia. A malincuore devo dirlo, l'Inter si è allineata a fare quello che fa la Juve. Inzaghi ha sempre fatto giocare all'attacco le sue squadre, con Lazio così così, ieri mi ha deluso. La stima resta immensa, è un grande lavoratore e un grande allenatore".