Cassano: “Inter-Juve partita bruttissima, sembrava Wolves-Leeds. Inzaghi…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha analizzato così Inter-Juventus

"Ho visto una partita bruttissima, l'Inter è andata in vantaggio con un gol casuale, a me non sono piaciute entrambe. Dalla Juve me lo posso aspettare, Allegri ha fatto un centrocampo che non capisco Allegri, è diventato come Simeone, con un centrocampista messo sull'esterno. Come al solito la Juve va avanti con la fase difensiva, non mi piace come gioca. Mi ha impressionato in negativo l'Inter, con la Lazio non ha fatto bene, ieri ha fatto ancora peggio. Non mi ha dato un'idea di quello che mi aspetto dall'Inter di Inzaghi, non ha giocato bene. Dzeko fa sponda, lui gioca bene, però ieri l'Inter non ha giocato. E non devi mai più prendere gol, devi giocare e devi far venire fuori la Juve. E poi ripartire, ieri a malincuore perché stimo Inzaghi ma non mi è piaciuta l'Inter. Estremizzo il confronto, un po' come Davide contro Golia: ho visto United-Liverpool, lo United ha grandi campioni, il Liverpool ha campioni meno acclamati ma con un'intensità di gioco pazzesca e giocando sempre nella metà campo. Confrontando il match delle 5.30 e quello della sera, mi sembrava di vedere Wolverhampton-Leeds. E sicuramente Wolves-Leeds è stata meglio di Inter-Juve".