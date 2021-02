Derby, Cassano: “Conte-Inter macchina perfetta. Primo tempo equilibrato, poi…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Milan

"L'Inter ha fatto una buonissima partita, il primo tempo più o meno è stato equilibrato. Il gol di Lautaro? Grande giocata di Lukaku. Ma per 4' del secondo tempo Handanovic ha fatto 3 miracoli, dopo il 2-0 è finita la partita. Avevamo dubbi sul Milan, sta avendo un po' di problemi. Io Conte l'ho disintegrato, va dato merito che ha preso Vidal e l'ha messo fuori ed Eriksen, stranamente, sta giocando bene. Sta avendo fiducia, qualità e sta giocando benissimo. E Conte sta facendo giocare bene Perisic, la macchina è perfetta. Mi ha impressionato che in ogni gol che l'Inter fa, 50 persone si abbracciano con quello che fa gol. Conte ha creato una macchina perfetta, tutti remano dalla stessa parte. L'Inter non ha creato tanto nel primo tempo, Handanovic poi nel secondo tempo ha fatto cose allucinanti. L'Inter ha meritato di vincere, punto. Si è dimostrata più forte, più tutto".

"Non posso ascoltare Marotta dove dice che Eriksen non fa parte del progetto, ci rendiamo conto o no? Eriksen non è funzionale? È merito del giocatore ma anche di Conte. Non immaginavo che Lautaro e Lukaku facessero robe allucinanti. Il ragazzino è una roba, Lukaku è un'altra".