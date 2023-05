Cassano: “Derby senza storia, poteva finire anche peggio. Inter? Sorteggi fortunati ma…”

"Tra andata e ritorno l'Inter ha strameritato di passare il turno. All'andata avevo detto che l'Inter avrebbe stradominato e così è stato, ci sono state 7-8 occasioni e il risultato poteva essere più largo. Al ritorno, il Milan non aveva armi, aveva solo Leao che faceva la giocata, ha avuto una mezza occasione e poi Brahim Diaz ma è stata una cosa sporadica in 95' di semifinale di Champions è poca roba, l'Inter ha strameritato, lo hanno detto anche Maldini e Pioli che tra andata e ritorno l'Inter ha meritato. Il Milan ha fatto qualcosa di eccezionale, devono comprare 3-4 giocatori. Per quanto riguarda l'Inter, ha fatto un capolavoro in Champions, un disastro in campionato. Sono due cose diverse. Ha avuto fortuna nel sorteggio, adesso si giocherà la finale e vediamo cosa succede. E' complicato ma tifo Inter e vediamo, incrociamo le dita"