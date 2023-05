Bonolis: “Finale Champions? Tranquillo e sereno, a Istanbul vado col cardiologo. Inzaghi…”

Bonolis aggiunge: "Non avrei mai pensato di arrivare in finale, per me è una stagione eccellente, chi vuole criticare..."

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport direttamente dal Foro Italico di Roma per l'iniziativa Tennis & Friends, Paolo Bonolis ha parlato così della finale di Champions raggiunta dall'Inter:

"Sono sereno e tranquillo, porto il cardiologo ad Istanbul con me, per il resto tutto bene. Non avrei mai pensato di arrivare in finale, per me è una stagione eccellente, chi vuole criticare veleggia sulla storia del campionato, sulle partite perse all'inizio dove onestamente non si giocava così bene"

"E' stata una stagione diversa per via del Mondiale, ci sono state poi delle partite, dopo la vittoria contro il Napoli, perse o pareggiate ma non fortunate con tante azioni create. L'allenatore si critica se la squadra costruisce poco, lì era impossibile dare responsabilità all'allenatore quando poi il loro portiere era sempre il migliore in campo"