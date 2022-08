Difensore Inter, parla Cassano: “Due nomi che circolano sono molto forti”

Antonio Cassano dice la sua sul difensore centrale che sta cercando l’Inter. Ecco le parole dell’ex attaccante in diretta su Twitch alla Bobo TV: “Difensore Inter? Chalobah è molto forte, Akanji anche, sono due nomi che circolano”. Sono i due profili in lista insieme a Francesco Acerbi, nome caldo ieri per l’incontro andato in scena nella sede dell’Inter con l’agente del giocatore, Federico Pastorello. Valutazioni in corso, Simone Inzaghi attende il vice de Vrij.