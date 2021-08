Cassano: “Dzeko non farà rimpiangere Lukaku, Correa perfetto per Inzaghi. Calhanoglu…”

Intervenuto alla BoboTV, Antonio Cassano ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Genoa all'esordio

"L'Inter mi è piaciuta per una sola cosa in particolare: attaccava sempre. E quando perdeva palla, riaggrediva. Ha fatto capire al Genoa di volergli fare male. Mercato? L'Inter è stata pronta a livello di mercato, dopo l'imprevisto Eriksen ha preso un giocatore non forte come Eriksen ma chi potevi prendere? Ha preso ottimo acquisto a parametro zero che è Calhanoglu. Hakimi a quelle cifre non potevi non venderlo, poi hai preso Dumfries. A me Dzeko piace, Lukaku ha 27 anni ed è una roba diversa. Dzeko non farà rimpiangere Lukaku, è un giocatore di spessore altissimo, farà meno gol per via dell'età ma è valido. Ora leggo che l'Inter vuole anche Correa che io ho avuto alla Samp, perfetto per l'idea di Inzaghi e per l'Inter. Lo vai a pagare 30/35, cifra abbordabile e utile perché può giocare con Lautaro o con Dzeko, perfetto per l'Inter. L'Inter si è mossa bene, fino alla fine si giocherà lo Scudetto con la Juve"