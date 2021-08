Vieri: “Scudetto? Può essere l’anno del Napoli”. Cassano: “Spallettone…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Christian Vieri ha parlato così del campionato

"Sarà un campionato incerto, la squadra che mi piace è il Napoli, se il presidente non va allo stadio e fa finta di non essere presidente. Se poi De Laurentiis non vende nessuno, può lottare per lo scudetto. Spalletti può essere l'allenatore giusto". Cassano è d'accordo: "Spallettone è un allenatore favoloso, ha due palle così, sa dove vuole arrivare. Sono d'accordo".