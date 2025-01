Cassano: "Conosco Marotta, lui ha detto così ma ha fatto filtrare che Frattesi vuole andare via. Te lo spiego meglio. lui ha detto non ha mai chiesto di andare via. Ma attraverso i giornalisti ha fatto filtrare altro: l'Inter vuole vendere, vuole 45 cash. La Roma non lo paga così. Io gli consiglio di andare via, merita chance in squadre importanti. Deve andare via. Marotta ha detto di no. Lo stanno già trattando, conosco Marotta. Alla Samp veniva a chiedermi chi è Lucchini, Gastaldello... Lui non sa manco chi è Frattesi. Io li chiamavo e dicevo: lo sapete che non sa nemmeno il vostro nome? Lui ha già deciso: a 45-40 lo manda via. Frattesi vuole andare via, quando Marotta parla e solo quelli che gli vanno dietro lo seguono. Lo hanno fatto persino presidente, un giorno dopo Bergoglio arriva lui. O presidente degli Stati Uniti, o al Vaticano. Ogni mezz'ora fa l'Angelus. Secondo me ieri è andato bene, dà sempre il suo apporto. Mi piacerebbe vederlo in una squadra in cui è protagonista dove fa 40-50 entrate. Lui non è Aimar o Riquelme. Coi prezzi di oggi, 40 milioni... Douglas Luiz 50 milioni e sta facendo malissimo".