Cassano: “L’Inter può aprire un ciclo stile Juve ma ho dubbi su Conte”

Intervenuto alla BoboTV, Antonio Cassano ha parlato così di Inter, ricordando la vittoria allo Stadium all'epoca di Stramaccioni

"Abbiamo fatto una grandissima partita, Stramaccioni ci parlò in camera sua la sera prima. Parlò a me, Palacio e Milito. 'Dobbiamo giocare uomo a uomo con i loro difensori' ci disse. Noi tre ci siamo guardati e non sapevamo cosa dire. Aveva indovinato la tattica, Juan Jesus andava prendere Vidal, abbiamo fatto super partita. Fino a novembre eravamo a -1 dalla Juve, poi dopo la sconfitta a Bergamo non ho capito cos'è successo. Avevamo una buonissima squadra ma poi siamo arrivati noni, non so cosa sia successo davvero".

"L'Inter è la squadra in cui sono stato meglio, al Milan sono stato da Dio, al Real bene fuori dal campo, a Roma ero un Re. Ad Appiano era una roba pazzesca, stavo 24 ore su 24. Poi c'è stato Thohir, poi Suning. Ora stanno mettendo le basi per tornare ai tempi del 2010, ho mille dubbi soprattutto per l'allenatore. Può darsi che faccia il ciclo della Juve, forse non 9 scudetti ma più di uno sì. Io non vedo che possa migliorare Conte in Europa, poi se migliore dirò di aver sbagliato. 10 anni, 10 anni di disastri in Coppa. Vediamo".