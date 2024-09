"L'Inter è di gran lunga la più forte in assoluto, ha due squadre una più forte dell'altra", ha detto Cassano su Twitch

Intervenuto su Twitch a Viva el Fútbol, Antonio Cassano ha parlato così della corsa scudetto in Italia:

"Dopo Gasperini, secondo me c'è Conte in Italia. Lui ha vinto, va sempre nei posti dove ci sono macerie. Se dovesse arrivare sesto o settimo, dirà che l'anno scorso sono arrivati decimi. Il Napoli con una partita settimana sarà l'antagonista dell'Inter, ma con grande distacco".

"L'Inter è di gran lunga la più forte in assoluto, ha due squadre una più forte dell'altra. Se non vince sarà un fallimento, arrivare secondo sarà un fallimento. Tre anni fa c'era il Milan in attesa, il Napoli è la più accreditata ad essere la prima dietro l'Inter"