Antonio Cassano, su Viva El Futbol, ha parlato della sconfitta dell'Inter nel derby. «Il Milan ha asfaltato l'Inter. Non si può parlare di crisi, è la più forte e se non vince è un fallimento. L'Inter ha due squadre, non deve lottare per lo scudetto, lo deve vincere. Se arriva anche ad un punto dalla prima è un fallimento. Ci sono state situazioni che potevano cambiare la sua gara, ma non è stata una buona partita per i nerazzurri. Non ha avuto gamba e né gioco. Ha fatto cambi anche simili al passato Inzaghi, forse non ne cambia tre a centrocampo, ma i tre titolari non hanno fatto una grande partita. Era una squadra scollegata. Sono tutti andati in campo con la superficialità e hanno pensato di essere più forti, ma non ci sono campioni e in queste gare è fondamentale l'agonismo. Sono sette punti in meno dall'anno scorso nello stesso numero di gare», ha detto l'ex giocatore.