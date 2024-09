"L'Inter poteva vincere con 5-6 gol di scarto, ha fatto una buona partita. A Genova fanno 2-2, non c'è solidità, tra derby e Udine entrano con troppa facilità in area. Lasciamo stare l'errore singolo, Bisseck che sbaglia con l'Udinese e col Genova, anche col Milan Acerbi e Pavard. La non solidità dell'Inter, l'Inter ce l'ha sempre avuta con Inzaghi. Una difesa a 8, 3+5. L'Inter va a Udine, ha la fortuna di andare in vantaggio e non deve essere più ripresa"

"Non so se è superficialità, anche in mezzo al campo, un giocatore che stimo tanto, Calhanoglu e Mkhitaryan non so se sono stanchi o altri. Sto vedendo un Calhanoglu in difficoltà, anche Mkhitaryan che però ha 5 anni in più. Può essere che ripartire dopo l'Europeo è dura, vedo l'Inter senza gamba escluso Frattesi. Vedo l'Inter con poca gamba e non solida, negli altri anni invece mi impressionavano proprio la solidità e la gamba, attaccavano sempre in 5 o 6"