Che numeri per ‘Inter, Due Stelle Sul Cuore’: 80mila spettatori, incasso di oltre 1 milione

Roma, 25 set. - Grande successo per 'INTER. Due stelle sul cuore', il film-evento che celebra il 20esimo Scudetto del Club nerazzurro, con 80.000 spettatori e oltre 1.000.000 di euro di incasso in una settimana. A grande richiesta prosegue la programmazione nei cinema in tutta Italia del film che racconta la conquista della Seconda Stella attraverso immagini inedite, racconti e testimonianze esclusive, behind the scenes e momenti indimenticabili che hanno accompagnato l'incredibile cavalcata verso la vittoria del 20esimo Scudetto. INTER e Filmmaster insieme per un lungometraggio dedicato ai tifosi e agli appassionati di sport.